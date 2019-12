Leggi la notizia su affaritaliani

(Di domenica 15 dicembre 2019) "A sostegno della solidità dell'istituto barese - spiega Gualtieri - vi sarà l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che in passato la Commissione europea aveva discutibilmente impedito per vicende analoghe e che invece, come ha riconosciuto la Corte di giustizia dell'Ue, non può essere considerato come un aiuto di Stato perché le sue risorse sono interamente apportate dal sistema bancario privato. In secondo luogo - prosegue - il potenziamento delle capacità patrimoniali delCentrale Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : PopBari, il piano in due tempi. Prima il Fidt, poi il Mediocredito - Affaritaliani : PopBari, il piano in due tempi Prima il Fidt, poi il Mediocredito - StefanoLepri1 : RT @francobruni7: Breve, sintetico, equilibrato: da leggere, su La Stampa di oggi. Senza aiuti, liquidazione di PopBari inevitabile. Ma è e… -