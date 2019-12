Pardo a DAZN | “Napoli | il problema non è solo di natura tecnica A Gattuso bisogna

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019)commenta la sconfitta del Napoli col Parma Il giornalista Pierluigi, è intervenuto ai microfoni diper commentare la sconfitta del Napoli col Parma. Ecco quanto ha dichiarato: “Nell’ultima partita di Ancelotti si era visto un Napoli molto più solido, questo ci fa capire che ilallora non eradi. Rino è bravo, ha tantissima voglia, ha rifiutato anche soluzioni contrattuali in altre squadre quindi credo che sia motivatissimo. Bisognerà dargli un po’ di tempo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI La Repubblica –, dopo la sconfitta a cena con ADL e subito al lavoro a Castel Volturno Instagram, messaggio emozionante di Marco Insigne per il fratello: “So come ti senti, ne uscirai più forte!” Biscardi: ”Napoli, ilè ampio.dovrà far tornare la voglia i ...

