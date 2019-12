CorSport | 96 minuti di follia partenopea Sarebbe troppo semplice rinascere con un esonero

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano parla dello “psicodramma collettivo” del Napoli. “novantaseidi assoluta” in cui il Parma costruisce l’impresa in contropiede “mentre il Napoli si guarda dentro, fragile e scomposto ma anche incredulo per aver concesso tanto”. Era la prima di Gattuso in panchina, ma, scrive il quotidiano sportivo, “non basta per modificar la scena:con un”. Il Parma segna, Koulibaly si fa male “ci vorrebbero uomini coraggiosi e invece s’avverte solo il fruscio della paura e facce bianche e muscoli che paiono mordicchiati dai crampi”. Mancano gioco, idee e scintille. L’ingresso di Mertens fa andare il Napoli al pareggio con Milik, ma dopo un po’ il Parma raddoppia. “Il Napoli si porta appresso le sue inquietudini, anche gli errori ...

