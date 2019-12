Alanis Morissette | “Se non c’era intesa sessuale | mi ignoravano fuori dal palco”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019), icona musicale degli anni ’90, giovedì ha ricevuto l’Icon Award al Billboard Women in Music honors a Los Angeles.è stata premiata dal batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, in tour cona metà degli anni ’90. Così come la sua più giovane collega Taylor Swift, eletta donna del decennio, ancheha condiviso le proprie rimostranze per le disparità sessuali nel mondo del lavoro. La scia del Me Too, delle rivendicazioni e delle denunce dal “sesso debole”, continua.ha parlato di come, agli inizi della sua carriera, alcuni musicisti uomini hanno saputo farla sentire inadeguata e insignificante nel momento in cui non c’era: È stato impegnativo, perché era come se, se non ci fosse stato sesso o qualsiasi tipo di interazione romantica, allora non sapevano cosa fare con me. Così mi hanno ignorato ...

