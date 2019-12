Raffaella Fico e ‘I ditelo voi’ domani a Montesarchio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Domenica 15 dicembre il Liz Galley spegne 10 candeline e per l’occasione ha organizzato una grande festa con ospiti d’eccezione. Al centro commerciale diarrivano la showgirle ‘I, il trio comico napoletano composto da Raffaele Ferrante, Francesco De Fraia e Domenico Manfredi, pronto a regalare a tutti i clienti una serata all’insegna del divertimento. A condurre il pomeriggio di festa e a presentare al pubblico l’ex fidanzata di Mario Balotelli, scelta come madrina della serata, ci sarà Enzo D’Aniello. Il taglio della torta avverrà alle ore 19 per poi godersi il tanto atteso spettacolo, alle 21, dei comici ‘Francesco’, ‘Mimmo’ e ‘Nello’ che faranno vivere sul palco vecchi e nuovi personaggi: dai “Chirurghi” ai “Preti di Radiovaticana”, dai “Gomorroidi” ai “Grandi Classici della ...

