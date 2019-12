L’Italia s’impone in Europa Sul Mes paga la linea 5 Stelle Accolte le richieste del

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Non poteva ottenere di più e di meglio il premier Giuseppe Conte a Bruxelles. Sul Mes, meccanismo europeo di stabilità, si impone ladel Governo italiano. Passano ledel Parlamento (e dei Cinque) con buona pace dei sovranisti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.dà una prova di forza. Altro che subalternità in, come dicono Lega e FdI. Nelle conclusioni dell’Eurosummit entra il riferimento alle varie riforme (la “logica di pacchetto”), salta l’accenno temporale alla firma del nuovo Mes, ci sono l’invito a proseguire i lavori e a riaggiornarsi a giugno e il richiamo alle procedure nazionali. IL SALVA-STATI. Prima dell’inizio dei lavori della seconda giornata del Consiglio, il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno dichiara di aspettare la ratifica della riforma del Mes “all’inizio del prossimo anno”. Il premier, con garbo, lo corregge: “A ...

Loredan83532601 : @ElvioVDeMatteis @italiaanzitutto @lunastorta13 @valy_s @claudio_2022 @a_meluzzi @Ilconservator @Alex70Fa… -