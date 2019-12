Daniella Semaan è il vero segreto di Cesc Fabregas - (Di sabato 14 dicembre 2019) Marco Gentile Daniella Semaan è da un anno la moglie di Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco. I due stanno però insieme da tanti anni con la donna di origini libanesi che ha molto seguito su Instagram Cesc Fabregas nel corso della sua carriera è stato più volte vicino ad un suo arrivo in Italia con Inter, Milan e Juventus che a turno avevano dimostrato il forte interesse per il 32enne spagnolo che alla fine ha giocato in tre campionati: Premier League, Liga e Ligue 1 dove attualmente milita tra le fila del Monaco. L'ex Barcellona, Arsenal e Chelsea aveva scelto il club francese per Thierry Henry che l'anno scorso era l'allenatore dei biancorossi e che fu esonerato poco dopo il suo approdo in Francia. Fabregas negli ultimi anni è andato un po' in calo al Chelsea non riuscendosi ad esprimere come sui livelli di Arsenal e Barcellona. Il classe '87 è cresciuto nelle ...

