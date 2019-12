Catena umana e musicale per Giuseppe Pinelli

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) In tanti, con le bandiere rosse e nere dell’anarchia, tanto da unire con unapiazza Fontana, dove una bomba fascista causò 17 morti e oltre 80 feriti alla Banca nazionale dell’Agricoltura, il 12 dicembre del 1969, e piazza Cavour, a poche centinaia di metri dalla questura di Milano. LìPinomorì precipitando dal quarto piano, dove era trattenuto ingiustamente sospettato, per essere interrogato. Fu la diciottesima vittima di Piazza Fontana.La manifestazione, organizzata tra gli altri dalla prima tromba della Scala Marco Toro, ha visto la partecipazione delle figlie di, Claudia e Silvia, del presidente e del vicepresidente dell’associazione familiari delle vittime di Piazza Fontana Carlo Arnoldi e Paolo Silva, di cori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, oltre che da volti noti come ...

