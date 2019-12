Buon compleanno Raina Kabaivanska | Chiara Basso…

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)…Red Ronnie, Comunardo Niccolai, Piergiorgio Bellocchio, Antonio Marotta, Marco Messeri, Luca Sofri, Alfredo Bazoli, Valentina Esposito, Andrea Occhini, Giorgia Sottana, Tatiana Bonetti… Oggi 15 dicembre compiono gli anni:Basso, giornalista; Luciano Fabio Stirati, politico; Aldo Pastore, politico; Piergiorgio Bellocchio, scrittore, critico letterario; Giovanni Battista Rabino, politico, sindacalista;, soprano; Natalino de Rossi, ex calciatore; Bruno Baveni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Maria Lenti, politica, poetessa; Bruno Gioia, ex calciatore; Lorenzo Piretto, arcivescovo; Alberto Zorzoli, politico; Anna Teresa Eugeni, attrice, doppiatrice; Silvano Boroli, politico, imprenditore; Massimo di Domenico, ex tennista; Comunardo Niccolai, ex calciatore Cagliari, allenatore; Carla Cassola, attrice, ...

alfaromeoracing : Buon compleanno, Antonio! ???? @Anto_Giovinazzi #F1 - OfficialASRoma : ?? Oggi @paulopez_13 compie 25 anni ?? Buon compleanno al portiere giallorosso ?? #ASRoma - acmilan : Happy birthday to the hat-trick hero of the 1969 European Cup final, Pierino Prati! ???? L’eroe della notte del Be… -