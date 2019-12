Salvini su de Magistris | “Non è in grado di fare il sindaco”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Denon è indiil sindaco di Napoli, non si è dimostrato all’altezza di una città bella e complicata come Napoli“. Lo dichiara Matteoquesta mattina a Adnkronos. Il leader del carroccio, oggi atteso a Napoli per la visita al carcere di Poggioreale, ricorda i trascorsi da ministro dell’Interno. “Sono contento di avere avuto Napoli come città da me più visitata, abbiamo portato soldi per le telecamere e abbiamo combattuto un fenomeno che io non conoscevo, quello dei motorini sequestrati che arrivano a migliaia nei depositi con una spesa di milioni all’anno“. Conclude il capo politico della Lega. L'articolosu deè indiilproviene da Anteprima24.it.

