Ronaldinho contro Messi: “Il più forte? Non posso dire sia il migliore” (Di venerdì 13 dicembre 2019) L’ex Milan Ronaldinho ha dichiarato che Messi non può essere considerato il più forte della storia. Ronaldinho considera Messi un campione indiscusso ma lo ritiene il migliore del suo tempo e non in assoluto. “Ronaldinho Gaucho sostiene che Leo Messi può essere considerato “il migliore dei suoi tempi”. Il brasiliano, partecipando a un evento in Messico, ha affermato di non considerare l’ex compagno come il migliore di sempre. “Sono contento per Messi, perché è un amico, un’icona per il Barcellona. Non mi piacciono i paragoni, perché è difficile scegliere il migliore della storia: ci sono Maradona, Pelé, Ronaldo, non posso dire che Messi sia il migliore nella storia, ma il migliore dei suoi tempi”, ha detto ‘Dinho’ a EFE. Ronaldinho è stato protagonista di un evento nel Centenario de Morelos Stadium (Messico centrale), ...

Leggi la notizia su forzazzurri

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ronaldinho contro