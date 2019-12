Greta si commuove sul palco | «Noi giovani dobbiamo combattere per il clima | è il nostro

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Accolta da migliaia di persone,Thunberg sale sule,ndosi, fa un discorso forte e chiaro rivolto ai, e non solo, presenti a Torino. «Noiper ilperché è ilfuturo» ha detto.Thunberg – TorinoIl tuo browser non supporta il tag iframe Poi è partito un «Bella ciao» in una versione riadattata, con un testo che denuncia il cambiamentotico. Video di Olga Bibus Montaggio di Vincenzo Monaco Leggi anche:Thunberg a Open: «Mi prenderò una pausa, a Natale sarò a casa» – Il videoFridays for future,è a Torino (arriverà anche la sindaca) – VideoFridays for Future,Thunberg arriva in Italia: «Venerdì 13 dicembre sarò a Torino»Thunberg, il “Time” l’ha eletta personaggio dell’anno 2019 L'articolosisul: «Noiper il, è il ...

