Fassone presenta il Napoli di Gattuso: «Non è ancorato al 4-3-3» (Di venerdì 13 dicembre 2019) Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, parla del neo allenatore del Napoli Rino Gattuso. Le sue parole A Radio KissKiss Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan che proprio quando era in rossonero puntò su Gattuso, ha descritto il neo allenatore del Napoli. «E’ uno che pretende molto da chi gli sta intorno, è un perfezionista, un esigente. Vorrebbe sempre che tutti coloro che collaborano con lui diano il 100%. 4-3-3? Rino non mi sembra uno vincolato ad un modulo. Quando subentrammo a Montella la rosa era studiata per il 4-4-3, Rino prese quella rosa e fece molto bene. Se le condizioni di rosa, magari non studiata per il 4-3-3, dovessero indurlo a fare un altro modulo, non si farebbe problemi, è uno molto flessibile» Leggi su Calcionews24.com

