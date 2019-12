CorSport | Gattuso carica Milik | “Io credo in te e tu sei al centro del mio progetto”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ieri c’è stato il secondo allenamento condotto dal nuovo tecnico del Napoli, Rino. Ringhio ha voluto chiacchierare in privato con i suoi calciatori, scrive il Corriere dello Sport “per rivelarsi reciprocamente, per affrontare il futuro più immediato senza portarsi dentro alcun tipo di malinconia”. Soprattutto, ha preso in disparteper ribadirgli la sua centralità nel progetto. Il quotidiano scrive che al polacco il tecnico ha detto: “Ioin te e tu sei aldel mioLo vuole aldell’area “centravanti buono per qualsiasi soluzione, tridente compreso, con un fisico bestiale da sfruttare”. Un discorso riservato che ha provveduto a sostenere l’autostima del polacco. “L’acido lattico si fa sentire, ovvio, perché erano quasi una quarantina di giorni chesi era fermato per una infiammazione alla zona ...

