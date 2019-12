Wasteland 2 Director' s Cut è disponibile gratuitamente su GOG per un periodo di tempo

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non avete mai giocato2? Non vi siete ancora avventurati nelle lande desolate del celebre RPG post-apocalittico? Allora abbiamo delle ottime notizie per voi.Sì, perché's Cut è attualmentesu GOGper undilimitato.Il gioco risultava già in offerta ieri per le prossime 48 ore, dunque avete ancora delper fare vostro il titolo.Leggi altro...

cyberanimax : - cyberanimax : -