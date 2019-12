Sorteggio Europa League 2019-2020 | data | programma | orari e tv Si definiscono i

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lunedì 16 dicembre (ore 13.00) si svolgerà ildei sedicesimi di finale dell’di calcio. Sarà come sempre l’urna di Nyon (Svizzera) a definire gli accoppiamenti per il primo turno della fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importante. Le prime due classificate dei 12 gironi e le 8 compagini retrocesse dalla Championsconosceranno il proprio destino per questo primo incrocio che andrà in scena giovedì 20 febbraio (an) e giovedì 27 febbraio (ritorno). Le squadre partecipanti sono state suddivise in due fasce: le sedici teste di serie sono le dodici vincitrici e le quattro migliori terze classificate della Champions. Le teste di serie affronteranno naturalmente le compagini in seconda fascia col vantaggio di giocare l’incontro di ritorno in casa. L’Italia spera di essere presente con Roma e Lazio in una ...

