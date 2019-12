Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Stamane ildiha incontrato ildi Salerno presso la Questura, per sollecitare attenzione al locale Commissariato di polizia carente di organico. L’è stato richiesto dal primo cittadino didopo le rassicurazioni avute lo scorso anno, circa l’arrivo di nuovo personale di Polizia per i comuni della provincia di Salerno. Delle nuove 16 unità pervenute questo mese tre saranno destinate al locale Commissariato di polizia. Mentre si attende per il nuovo anno una ulteriore possibile integrazione dell’ organico. Durante il colloquio ilTorquato ha anche chiesto alFicarra, la integrazione per i fine settimana di personale dedicato alla “movida cittadina”, come già avvenuto in passato, con particolare attenzione alle giornate delle ...

anteprima24 : ** #Sicurezza, incontro tra il Questore ed il #Sindaco di Nocera Inferiore ** - Alice1Salvatore : Incontro con il Prefetto di Genova Perrotta. Sicurezza per la città - cinziaconti4 : RT @camcomroma: Sicurezza informatica e intelligenza artificiale al centro dell'incontro in #CciaaRoma con Isaac Ben Israel, Chairman dell'… -