Quell’oceano di derivati che rischia di inondare l’Ue (Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel 2018 il mercato europeodegli strumenti derivati si è dilatato dell’11% su base annua, raggiungendo la stratosferica cifra di 735 trilioni di dollari. Un valore pari a 45 volte il Pil dell’Unione europea e alimentato in larga misura dai contratti di copertura sui tassi d’interesse delle transazioni ordinarie del mercato, dai mutui ai pacchetti obbligazionari. “Nel complesso”, fa notare Milano Finanza citando i dati dell’Esma (l’autorità che regola i mercati finanziari Ue), “il mercato è dominato da contratti sui tassi di interesse, che pesano per il 76% del valore nozionale totale. I derivati su valute valgono il 15% del totale, quelli su azioni il 6%, quelli creditizi il 2%, quelli su commodity l’1%. Il 90% degli strumenti è over-the-counter (otc), ovvero è scambiato fuori da mercati regolamentati”. E diversamente non ...

