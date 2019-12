Olivia: la bambina con gli occhiali che ha commosso il web (Di giovedì 12 dicembre 2019) Una bambina americana di 6 anni ha dovuto affrontare lo sconforto per la miopia e gli occhiali che si è trovata obbligata ad indossare. Lo zio, il giornalista americano Stephen Black, ha chiesto aiuto al popolo del web e la rete si è mobilitata per spiegare alla bambina l’importanza delle lenti e risollevarne il morale. L’impatto mondiale della miopia ed il “divario visivo” Secondo un rapporto 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oltre 2,5 miliardi di persone oggi nel mondo sarebbero obbligate ad indossare occhiali da vista e, sempre stando alle stime dell’OMS in un rapporto del 2015, entro il 2050 potrebbe essere affetta da miopia circa metà della popolazione mondiale. Allo stato attuale di questi 2584 milioni di individui con difetti visivi, soprattutto in India, Africa e Cina, circa 1 miliardo non ha però i mezzi economici per soddisfare questo bisogno.Alcune ...

