M5s | i senatori Urraro | Lucidi e Grassi aderiscono alla Lega Salvini a Di Maio | “Noi non

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono tre iche nello stesso giorno hanno lasciato il Movimento 5 stelle per aderire. Oltre a Ugo, che aveva ufficializzato il cambio di casacca nel pomeriggio, anche Francescoe Stefanohanno abbandonato Luigi Diper andare con Matteo. I tre sostengono di aver voluto abbandonare i 5 stelle per motivi diversi. Per esempiomotiva la sua scelta con “l’impossibilità di intervenire sulle ragioni strutturali della giustizia e sulle necessarie e non più rinviabili riforme nel settore mi ha indotto ad iniziare questo percorso con lacon cui si era avviata una proficua interlocuzione sui temi”.si limita a dichiararsi “onorato di iniziare questo percorso politico sia a livello nazionale che locale con i tanti colleghi umbri in regione e nei vari consigli comunali”.invece ha ...

fattoquotidiano : Ugo Grassi lascia il M5s e passa alla Lega, Di Maio: “Mostri il listino prezzi del mercato delle vacche aperto da S… - repubblica : Mes, i senatori M5s Urraro, Grassi e Lucidi pronti a passare alla Lega [aggiornamento delle 16:32] - Giorgiolaporta : Si lamentano per essersi persi 3 senatori ma gli scienziati del #M5S si sono persi un elettore su due, oltre 4 mili… -