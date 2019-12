Litiga con la moglie per i sofficini | arrestato per maltrattamenti

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un litigio scoppiato per futili motivi: un uomo di 45 anni (F.F.) era tornata dal lavoro e aveva trovato per cena di nuovo dei. Scocciato aveva urlato contro lae davanti ai figli: “Non li mangio io e non mangia nessuno”. L’episodio si è verificato in un piccolo paese di Palermo, a Sperone. Dalla lite è nata una discussione animata che ha necessitato l’intervento dei carabinieri. L’uomo, secondo quanto riferiscono i media locali, avrebbe scaraventato il piatto dipreparato dallaa terra. Poi si sarebbe accanito sulla donna. L’uomo è statoperaggravati avvenuti davanti ai bimbi piccoli. Litica conperUn piatto didi troppo: F.F., di 45 anni, era tornato dal lavoro (si occupava della pulizia delle strade) e aveva trovato la cena preparata dallanel piatto. ...

