Jordyn Woods: per la macchina della verità non è andata a letto con Tristan (Di giovedì 12 dicembre 2019) Jordyn Woods, ex migliore amica di Kylie Jenner, aveva giurato e spergiurato che con Tristan Thompson, compagno di Khloe Kardashian, sorellastra di Kylie, e madre della piccola True, c’era stato solo un innocente bacio sulle labbra. Effettivamente la ragazza, secondo la prova della macchina della verità durante la trasmissione di Jada Pinkett Smith “Red Table Talk”, avrebbe detto la verità. Alla domanda dell’esperto “Hai fatto sesso con Tristan Thompson?” Jordyn ha risposto “no” e la macchina della verità ha sentenziato che quella non poteva essere catalogata come bugia. La cosa si è saputa solo ora perché le scene erano state tagliate dallo show e Jada Pinkett Smith le ha diffuse adesso. A fine anno Jada Pinkett Smith ha deciso di proporre, per il suo programma “Red Table Talk”, i momenti più intriganti del 2019, gli ospiti ...

