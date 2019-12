Il Niger è stato colpito da un grave attentato

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilda unterroristico compiuto da militanti jihadisti: una base militare situata ad Inates, nelle regioni occidentali dello, è stata infatti attaccata da alcune centinaia guerriglieri nella serata di martedì e questo episodio violento ha provocato la morte di almeno settantuno soldati, il ferimento di una dozzina di militari e la scomparsa di un numero imprecisato di altri. Un numero consistente di militanti sarebbe inoltreucciso. Il colonnello Boubacar Hassan, portavoce delle forze armate di Niamey, ha inoltre riferito che il combattimento ècontrassegnato dall’uso di colpi di artiglieria e di veicolo kamikaze da parte degli assalitori. L’attacco fa seguito ad una serie di altri episodi simili avvenuti nella regione del Sahel e che hanno consentito ai radicali islamici di entrare in possesso di armi e veicoli ...

ottaviadalessa : RT @euronewsit: Nel massacro sono state uccise almeno 71 persone. L'attentato è stato il più grave mai sferrato contro i militari in Niger.… - ColorsSounds : RT @euronewsit: Nel massacro sono state uccise almeno 71 persone. L'attentato è stato il più grave mai sferrato contro i militari in Niger.… - elisasola_ : RT @euronewsit: Nel massacro sono state uccise almeno 71 persone. L'attentato è stato il più grave mai sferrato contro i militari in Niger.… -