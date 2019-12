I dieci libri del decennio

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Di cui si è parlato tanto, che si sono venduti tanto, che hanno lasciato dei segni, che hanno fatto passare idee nuove, che ci ricorderemo: belli o brutti che fossero

cronachedibirra : RT @fusi79: Non solo #startup Anche se è uscito da un po’ ormai e siete lettori, come me, di @cronachedibirra da anni merita decisamente un… - andreaturco79 : RT @fusi79: Non solo #startup Anche se è uscito da un po’ ormai e siete lettori, come me, di @cronachedibirra da anni merita decisamente un… - TommyBrain : I dieci libri introvabili o mai pubblicati in italiano -