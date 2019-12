Ancona | paura in strada | scoppia furiosa rissa fra extracomunitari

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Federico Garau Momenti di panico per i testimoni che si sono trovati a passare nelle vicinanze del luogo in cui èta la violenta. Incuranti della presenza di altre persone, i tre stranieri hanno continuato a scontrarsi con calci, pugni, colpi di cintura e cocci di bottiglia Arriva dalla città dila notizia dell'ennesima violentafra cittadini stranieri andata in scena per. Stavolta ad affrontarsi sono stati due pakistani ed un egiziano: senza curarsi minimamente della presenza di numerosi passanti, i tresi sono scontrati ricorrendo a qualunque oggetto a loro disposizione e scatenando il panico. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono svolti durante la serata di martedì 10 dicembre. Sono circa le 18:30 quando al 113 cominciano ad arrivare le prime allarmate segnalazioni. ...

