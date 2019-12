Tredicesima NoiPA dicembre 2019 | data accredito stipendio e importo

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è anche il mese della, unoin più (il cuiperò varia in base a quanto si è lavorato durante l’anno) che farà comodo ricevere poco prima delle festività natalizie. A proposito di, quest’ultimo è già visualizzabile nella propria area riservata sul portale oppure sull’applicazione ufficiale dell’amministrazione, accessibile tramite dispositivo mobile. Ma per quanto riguarda le date? Quando avverrà il tanto attesodelloe della? Andiamo a rispondere.: quando arriva, laSarà venerdì 13il giorno dell’della. Entro questa giornata, infatti,opererà l’dello, comprensivo di, per tutti i dipendenti pubblici, personale della ...

scuolainforma : NoiPa scuola, stipendio dicembre 2019 e tredicesima: la data di accredito - scuolainforma : #NoiPA, #stipendio dicembre in arrivo con la #tredicesima: il calcolo - ZoomScuolaIt : ? Tredicesima docenti: su NoiPa si vede già l’importo del cedolino -