Pompei | da oggi al via i mercatini natalizi a piazza Bartolo Longo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – La magia del Natale sta per invadere la città Mariana. Mercoledì 11 dicembre comincia l’esposizione di dolciumi, prodotti tipici, bijoutteria ed oggettistica artigianale inche occuperanno. Un’ iniziativa, totalmente gratuita, che sposa perfettamente con l’aria di festa inaugurata dalle luci messe a disposizione dal Comune che dona il patrocinio morale a questo evento. C.L.A.A.I. Imprese e Tanagro Legno Idea cooperano per la realizzazione di un’attività che fa bene al piccolo commercio e che accompagnerà con eventi e spettacoli le festività nella città di Maria. Le tipiche casette in legno, offerte dall’azienda Tanagro, cingerannorendendola una cittadella del Nord. I prodotti della tradizione saranno il “must” della fiera ma non mancheranno prodotti e sapori ...

