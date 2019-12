PC Engine Mini | la console che spopolò in Giappone sul finire degli anni ’80 torna sul

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il PCera unadellase NEC che venne distribuita sul mercato nell’87, con varie versioni rilasciate nel corsoa seguire che arrivarono a toccare quasi di sfuggita anche l’Europa, non trovando però mai uno sbocco sul mercato italiano se non sotto forma di importazione. Costi elevati e giochi spesso non localizzati, relegarono lain Italia ad una nicchia di appassionati senza vederla mai sfondare (nonostante le oltre 3milioni di unità vendute nel solo). Durante il Tokyo Game Show di quest’anno abbiamo provato la sua versione “”, una riedizione delladi NEC che sarà commercializzata da Konami nel 2020, seguendo la recente moda del retrogaming che ha già visto Nintendo e Sega sfruttare le propriestoriche per darle in pasto ai giocatori più nostalgici con i giochi più celebri dell’epoca. Da ...

