La classifica completa delle destinazioni più gettonate del 2019

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Viaggiare è un’esperienza semplicemente unica che ci permette di crescere, maturare e di conoscere e apprezzare appieno il mondo in cui viviamo. Lontano dalla frenesia della routine, quando siamo in vacanza, siamo capaci di riscoprire la bellezza anche nelle piccole cose. Se poi le mete che raggiungiamo, interiori o esteriori che siano, arricchiscono il nostro bagaglio culturale, ancora meglio: queste lepiùdel. LepiùdelVediamo innanzitutto quali sono state quest’anno le mete più ambite in Italia. Al primo posto troviamo l’Isola d’Elba, panorama nostrano unico; a seguire abbiamo la città di Rimini e subito dopo Riccione. Al quarto posto troviamo Vieste seguita dall’Isola d’Ischia. Al sesto e settimo posto c’è Villasimius e Ricadi. All’ottavo posto si posiziona la capitale romana ...

