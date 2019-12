“Esasperata, sola e spenta”. Serena Enardu: dopo la fine con Pago, la decisione non passa inosservata. Una scelta estrema (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Serena Enardu non smette di pensare (e di parlare) all’esperienza che le ha cambiato la vita: Temptation Island Vip. Serena ha partecipato alla seconda edizione del reality convinta che sarebbe stata una interessante esperienza di coppia. Ma le cose sono andate diversamente da come aveva pensato e Serena, che era entrata con il compagno Pago, è uscita da single. No, non se lo aspettava. In un’intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Singorini (nel numero in edicola mercoledì 11 dicembre), Serena ha parlato di quell’esperienza che le ha cambiato la vita. Per lei non è stato facile superare la fine della relazione con Pago e, a Chi, ha rivelato di essersi affidata a uno psicologo per superare questo momento così duro. E se nell’ultimo periodo si era ipotizzato un ritorno di fiamma, la Enardu ha smentito tutto. Il cantante, però, ha mantenuto un ottimo legame con Tommy, il figlio ...

