Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Corriere dello Sport racconta i minuti subito successivi alla partita delcontro il Genk. Compresa la tensione“clima teso, aria pesante, sensi di colpa. Già, perché i giocatori sanno perfettamente di aver avuto una gran fetta di responsabilità, in questo epilogo così amaro e quasi paradossale alla luce di un 4-0 che però lascia intatto il ribaltone”. Un pentimento esternato anche con il pianto “e non è un caso che in, dopo la partita e prima della doccia, abbiano pianto” Quando ormai tutto è deciso, Koulibaly e Zielinski si schierano nelle interviste a favore del tecnico “cheha visto scendere lesulle guance di uomini difesi, eticamente e sinceramente fino all’ultimo secondo” L'articolo: ledeidel. Inilsta.

napolista : CorSport: le lacrime dei calciatori del Napoli nello spogliatoio. In molti sono pentiti In tanti hanno pianto, avv… -