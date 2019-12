Brexit a gennaio se vince Johnson 2° referendum con Corbyn-LibDem

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)oppure un altro? E' questa, alla fine, la domanda cui - in teoria - dovrebbero dare una risposta le elezioni parlamentari anticipate di giovedì in Gran Bretagna. Il premier nonché leader dei conservatori, Boris, ha promesso che lasarà effettiva il prossimo 31, come da intesa (l'ultima) con l'Ue. Il capo del Labour, Jeremy, invece intende proporre un nuovoSegui su affaritaliani.it

AffInt : ????Domani #12dicembre le #elezioni nel #RegnoUnito. Una maggioranza di almeno 30 seggi, che molti prevedono, consent… - pier_molinengo : #Brexit: al momento sembra molto probabile che il Regno Unito esca dall'Unione Europea alla fine di gennaio con l’a… - LinaFornarola : 'Sottolineiamo, tuttavia, che le misure entreranno in vigore solo in caso di vittoria dei conservatori alle elezion… -