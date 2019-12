Uomini e Donne | già al capolinea la storia tra Gemma e Juan Luis?

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Novella Toloni Il rapporto trae il suo cavaliere ha subito un contraccolpo nell'ultima puntata. La nascented'amore è messa a rischio da un'ammiratrice misteriosa del venezuelano, che ha fatto ingelosireLa relazione traGalgani e il suo nuovo corteggiatore,Ciano, potrebbe non avere seguito. Nell'ultima puntata dila coppia ha vissuto un momento di scontro, dovuto a un bacio mancato (richiesto a gran voce dalla Galgani). Come se questo non bastasse, un'ammiratrice segreta continua a inviare fiori e messaggi d'amore al dottore venezuelano, facendo ingelosire la popolare dama del dating time di Maria De Filippi.Galgani è una delle dame del Trono Over dipiù amate dal pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale Cinque. La sua eterna rivalità con Tina Cipollari e la ricerca dell'amore perfetto ...

