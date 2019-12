Matteo Salvini imputato per vilipendio chiede rinvio per legittimo impedimento ma giudice

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Non è stata accertata la sussistenza di un”. Ildi Torino Roberto Ruscello ha respinto la richiesta della difesa del segretario della Legadi rinviare ad altra data la ripresa del processo in cui senatore deve rispondere diall’ordine giudiziario. L’avvocato Claudia Eccher aveva fatto presente che l’ex vicepremier era impegnato in Senato per una riunione di capigruppo per la legge di Bilancio. Il, dopo un breve accertamento svolto in camera di consiglio, ha replicato che il calendario dei lavori a Palazzo Madama è stato modificato e che oggi era in programma la seduta della commissione bilancio di cuinon fa parte. L’udienza è proseguita con l’interrogatorio di dirigenti e funzionari della Digos di Torino e con la proiezione di un video, poi è stata aggiornata al 3 febbraio.se ...

matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - gualtierieurope : Matteo Salvini farebbe bene a documentarsi meglio: in #Manovra2020 bonus #asilinido a 3000 euro (e 2500 per famigli… - FerdiGiugliano : Matteo Salvini dice di non volere 'nessuna uscita dall'euro o dall'Europa'. La sua storia recente e la battaglia pe… -