Lecce | la mareggiata ricopre la spiaggia di polistirolo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Emanuela Carucci Alcuni cittadini decidono di pulire l'area naturale. Il fatto è accaduto in provincia, a Nardò, nella baia di Portoselvaggio. Si tratta di una nota località turistica Avevano fatto il giro del web e sconvolto l'intera comunità, nei giorni scorsi, le immagini di una “coltre bianca” sulla riva della baia di Portoselvaggio, il parco naturale di Nardò, in provincia di, e nota località turistica. Ilfrantumato aveva ricoperto, per diversi metri, la baia sino alla pineta trasportato sulla costa dalladi scirocco di poche settimane fa. Le immagini dei rifiuti inla dicono lunga sulla presenza dei rifiuti in mare. Così, questa mattina, diversi operatori dell’Arif (l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) che sono a servizio nel parco, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, sono intervenuti per ...

