Inter | Vecino | «C’è una connessione speciale tra noi E Godin…»

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), in vista del Barcellona parla Matias: «Champions competizione. Tra noi grandedi gruppo» Nell’avvicinamento della sfida contro il Barcellona, Matias, giocatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue parole: «La Champions è una competizionee bellissima. In campo sappiamo esattamente cosa fare, lavoriamo per questo. C’è unain questo gruppo. Godin? Un punto di riferimento in campo e fuori. Era esattamente il giocatore che ci serviva». Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Vecino verso il Barça: su Instagram si carica con la musica della Champions - Inter : ?? | INTERVISTA 'Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali' ?? Le parole di Matias @Vecino al termine di… - Inter : ?? | GOL SPAL Serpentina di Valoti che resiste alla carica di @vecino e @Stefandevrij, e con un destro preciso a in… -