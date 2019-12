Frozen 2 | una Nintendo Switch in regalo ai bambini al cinema

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) In Russia i piccoli spettatori di2 hanno ricevuto un dono sorprendente dalla, che ha regalato unaa ciascuno deiin sala in undi Mosca.2 ha portato in dono unain dono a tantiincreduli che proprio domenica 8 dicembre avevano deciso di portare mamma e papà alper ammirare l'ultima avventura di Elsa e Anna. È successo a Mosca, dove la divisione russa disi è fatta promotrice di un'iniziativa che ha fatto saltare letteralmente di gioia tutti i piccoli spettatori presenti alla proiezione diII - Il segreto di Arendelle. Le famiglie in sala sono state colte alla sprovvista quando, arrivate in sala, si sono viste accogliere da un team griffato, ma il mistero ...

