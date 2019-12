Cile | aereo militare scompare dai radar | si cercano 17 membri dell’equipaggio e 21

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Unno è scomparso daicon a bordo 38 persone, di cui 17e 21 passeggeri. Per l’aeronauticana il velivolo è da considerarsi “distrutto” dopo “sette ore da quando si è perso il segnale. Tutte le risorse navali e aeree disponibili nella zona, siane che straniere, stanno ancora perlustrando la zona dove sono stati persi i contatti radio nel tentativo di soccorrere eventuali sopravvissuti”, precisa l’aeronautica in una nota. L’C-130 Hercules era decollato alle 16.55, ore locali, dalla base aerea di Chabunco a Punta Arenas, nel sud del, diretto alla base Presidente Eduardo Frei Montalva Base. Si sono persi i contatti radio alle 18.13. In un tweet il presidente Sebastian Pinera ha informato che sarebbe volato a Punta Arenas insieme al ministro degli Interni Gonzalo Blumel per ...

