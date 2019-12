Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Erano finiti agli arresti domiciliari nell’aprile del 2018. Oggi sono stati, come richiesto dalla procura, dal giudice per l’udienza preliminare due exdella Bergamasca e altri tre imputati. Diecie sei mesi sono stati inflitti a Giuseppe Berera, ex primo cittadino di, e 8a Santo Cattaneo, ex primo cittadino di. Trea Luisa Piredda, impiegata, duea Saverio De Vuono, segretario comunale dei due municipi, e dieci mesi a Mauro Bertelli. I primi quattro imputati sono stati assolti dall’accusa di associazione per delinquere che non era invece contestata a Bertelli. La sentenza riguarda il filone principale del caso. Tra le accuse contestate la truffa nei confronti di Regione Lombardia, appalti truccati per la gestione delle seggiovie, falso e concussione. Le indagini di Carabinieri e Guardia di finanza avevano ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bergamo, condannati i due ex sindaci di Foppolo e Valleve. Pene fino a 10 anni e mezzo - Spicug : RT @fattoquotidiano: Bergamo, condannati i due ex sindaci di Foppolo e Valleve. Pene fino a 10 anni e mezzo - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Bergamo, condannati i due ex sindaci di Foppolo e Valleve. Pene fino a 10 anni e mezzo -