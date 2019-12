Barbara D’Urso scoppia in lacrime Il racconto di Patrizia è troppo straziante | “Scusate…”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) È undrammatico quello cheha svelato in diretta tv daD’Urso dopo l’arresto dell’ex cognato, accusato di averla sequestrata, segregata in un pollaio e violentata per oltre un mese lo scorso ottobre. Un diabolico piano quello che l’uomo che l’ha segregata aveva pensato. Si era fatto persino firmare una delega dalla signora per poter prelevare il reddito di cittadinanza, probabilmente con lo scopo di ucciderla in breve tempo. E aveva abusato di lei, forse solo per questo oggiè ancora viva, perché l’uomo l’ha usata come un oggetto. Da mangiare solo biscotti e acqua, per una settimana nessuna possibilità di andare in bagno. Poi quando ha deciso di violentarla, l’ha lavata con l’acqua fredda. Ildella donna è stato un pugno allo stomaco per i telespettatori di Pomeriggio Cinque, dove, in collegamento da casa, ha raccontato quei ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - zazoomblog : “Lo faccio e non me ne vergogno”. Barbara D’Urso sbotta a Pomeriggio 5: la ‘confessione’ - #faccio #vergogno”.… -