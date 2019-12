Tony Colombo | sospeso il suo concerto a Castellammare di Stabia

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuovi guai per, il cantautore palermitano neomelodico. Ieri (domenica 8 dicembre), infatti, c’è stato un blitz dei carabinieri durante undi, in Campania, nel rione Cmi, perché non autorizzato. Come riporta dal quotidiano campano Il Mattino, era stato organizzato uno spettacolo non autorizzato per la festa dell’Immacolata. Oltre al divieto di accendere i falò, era stata vietata anche l’esibizione di neomelodici. LEGGI ANCHE: Massimo Giletti ha svelato perché ce l’ha con Barbara D’Urso.e la moglie Tina Rispoli. Così, dopo alcune canzoni, i carabinieri hanno fermato ildi, costretto a scendere dal palco, di fronte a centiania di persone. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altre violazioni. Se così dovesse essere, per il cancante potrebbe arrivare una multa e il ...

