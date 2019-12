Resident Evil 3 Remake ha già una data di uscita?

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ormai l'esistenza deldi3 non è certamente più un segreto, non solo sono iniziati a circolare parecchie voci fin da quando ildi2 è arrivato nei negozi, ma recentemente la cover del gioco è stata oggetto di leak tramite il PSN. Tuttavia un ulteriore leak potrebbe aver svelato ladidel titolo.Le versioni console sono infatti apparse nel listino del rivenditore inglese Base.com, in cui il 31 marzo 2020 viene indicata comedi, questo è strano in quanto solitamente i placeholder utilizzano l'ultimo giorno dell'anno. Tuttavia è improbabile che il 32 marzo sia davvero ladidel gioco, in particolare bisogna considerare che il 31 è un martedì e solitamente Capcom tende a rilasciare i suoi titoli di punta (e questo certamente lo è) di venerdì.Altri rumor parlano di un presunto reveal durante i prossimi State of ...

Eurogamer_it : Resident Evil 3 Remake sarà disponibile da marzo? - jungle1970 : @theuncle76 @Ale_CNCC @DanielitaCip @bethesda_it @bethesda @BethesdaStudios @CloudsInClod @eleonmars @AnnaToniolo… - GamingToday4 : La nuova arte di Resident Evil 3 elencata sul PlayStation Store, punti verso un altro remake -