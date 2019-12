PS4 | un bug impedisce di giocare ai giochi acquistati sul PS Store

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sony ha puntato molto sull'ampliamento della sua offerta per l'utente con il lancio di PS Now, ma anche con il PlayStation Plus e numerosi sconti e offerte periodiche sulla vetrina online del PS.Ebbene, come possiamo vedere, sembra che proprio l'ampliamento dei servizi offerti abbia portato ad alcuni problemi. Sembra infatti che il sistema di licenze che regole le diverse tipologie di acquisti sia andato ad "ingarbugliarsi" portando a situazioni inverosimili, come per esempio l'impossibilità di eseguire un gioco per cui si è già pagato, ad esempio.Si tratterebbe dunque di un bug dato dal conflitto delle licenze di PS Now con quelle deisul PSo presi con il PS Plus. Non resta certamente che attendere una risoluzione da parte di Sony. E voi siete incappati in disagi di questo genere?Leggi altro...

