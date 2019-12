Miss Universo è Zozibini Tunzi | la prima a sfilare con capelli afro al naturale

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sguardo profondo, fisico scultoreo e la forza di combattere contro gli stereotipi di genere e le discriminazioni. Ecco2019:, lasudafricana di colore a trionfare nel concorso di bellezza e, come riporta HuffPost France, soprattutto laa scegliere dicon ial, con pettinatura, senza ricorrere a stiraggi. Così la reginetta di bellezza 26enne ha sbaragliato la concorrenza di altre novanta concorrenti provenienti da tutto il mondo.Attivista e creatrice di una piattaforma che combatte la violenza di genere, nella biografia dellasi legge: “Ha dedicato la sua campagna social a cambiare la narrazione sugli stereotipi di genere, è un’orgogliosa sostenitrice della bellezzae incoraggia le donne ad amarsi per come sono”.Nella serata di ieri,di essere incoronata, ...

