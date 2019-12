Marvel | Kevin Feige conferma l' arrivo di un crossover totale

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il capo dianticipa che è in preparazione un nuovoche vedrà riunite le anime vecchi e nuove delCinematic Universe, senza però svelare ulteriori dettagli. Nel corso del CCXP, il capo deiStudioshato l'di un imponentenell'MCU. L'intento diè di creare esperienze totalizzanti per il pubblico dei suoi film e a quanto pare il futuro si presenta roseo. Avengers: Endgame ha riunito molti degli eroi più amati dell'MCU in una battaglia globale contro Thanos. Dopo la scomparsa di alcuni dei personaggi più amati, nuovi volti sono innell'MCU, ma questo non significa che la grandezza dei pianinon proseguirà. "L'MCU è tutto interconnesso, ma ci concentriamo solo un film alla volta" ha spiegato...

