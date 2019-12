Golden Globe Awards 2020 | le nomination

davidemaggio

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Catch 22 Manca meno di un mese alla premiazione dei. L’evento, giunto alla 77esima edizione, verrà trasmesso in diretta sulla NBC domenica 5 gennaio e sarà condotto da Ricky Gervais. Nelle scorse ore, il sito ufficiale della manifestazione, che premia i migliori film e programmi televisivi della stagione, ha reso note le variedelle produzioni che concorreranno per portare a casa l’ambito riconoscimento. Tra le serie maggiormente in lizza ci sono anche Chernobil, Catch 22 e Succession, passando per The Marvelous Mrs. Maisel e Big Little Lies. Qui sotto, di seguito, le. - Best Motion Picture — Foreign The Farewell Les Miserables Pain and Glory Portrait of Lady on Fire Parasite - Best Original Score — Motion Picture Motherless Brooklyn Little Women Joker 1917 Marriage Story - Best Limited Series or TV ...

