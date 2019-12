Finisce con l’auto in un canale | muore 40enne

ilfogliettone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un uomo di 40 anni è morto all'alba di questa mattina all'ospedale Policlinico di Milano, dove era stato trasportato dal 118 in condizioni disperate dopo essere finito con la sua auto in una Cusago, nell'hinterland del capoluogo lombardo. I sanitari, insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri, sono intervenuti intorno alle alle 2.45 in via Europa all'altezza del civico 85. Sono stati i pompieri ad estrarre l'uomo dall'abitacolo e a portarlo sulla strada, dove è stato immediatamente soccorso e intubato dai sanitari del 118. Trasportato in codice rosso, è deceduto poco dopo.

