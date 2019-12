Corriere dell’UPS commette un errore | così il cane decide di fargli uno scherzo

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Questa è la storia di un fattorino dell’UPS e un golden retriever, che avevano stretto un accordo: ogni volta che l’uomo andava a casa sua, doveva portargli una sorpresa. Una cosa normale, non trovate? Questa “tradizione” è andata avanti per un bel po’ finché un giorno ilnon ha dimenticato di portare da mangiare al cucciolo…. Quando ilse ne è reso conto, non si è mostrato affatto felice ed ha pensato di prendere subito in mano una situazione. Mentre ilstava lasciando i pacchi a casa sua, è saltato sul mezzo. Si è nascosto sul retro del camion e ha finito per girare tutta la città! Dopo diverso tempo, ilsi è reso conto dell’animale all’interno del veicolo e nel panico totale, ha riportato immediatamente il Golden ...

LongoOlgaMaria_ : Mi ha ritelefonato lo stronzo, qllo che si fa passare per il corriere, questa volta con numero privato (si vede che… -