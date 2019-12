Cloudya di NFON | il centralino in Cloud senza investimenti iniziali

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è ilvirtuale insviluppato e distribuito da, unico provider paneuropeo di servizi di comunicazione aziendale interamente virtuale. Ilvisto come metodo di semplificazione nell’implementazione e nella gestione del sistema, di importante riduzione dei costi e di un notevole aumento dell’efficienza organica aziendale. Un sistema innovativo e rivoluzionario in netta crescita sul mercato della telefonia aziendale, destinato inevitabilmente a sostituire nel giro di breve tempo i tradizionali sistemi di comunicazione professionale. L’abbattimento dei costi si basa innanzi tutto sulla totale eliminazione delle spese fisse di installazione iniziale dell’hardware, unita al conseguente azzeramento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.infatti si occupa a 360 gradi della gestione del servizio diPBX, eliminando in toto l’investimento ...

