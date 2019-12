Auto fuori strada | 22enne morto a pochi metri da casa

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, dove un’è finita. A bordo un giovane di 22 anni, Andrea Pasini, che èsul colpo. La madre non vedendolo rientrare è uscita a cercarlo e si è imbattuta nei lampeggianti dei soccorsi: ogni tentativo è stato inutile: l’impatto non gli ha lasciato scampo.

